„Genießen ohne Gedränge“. Das ist das Motto der Verbraucherausstellung offerta in der Karlsruher Messe. Die Zahl der Besucher wird in diesem Jahr wegen der Beschränkungen durch die Corona-Epidemie begrenzt. Höchstens 12.000 Menschen täglich werden die Verbraucherausstellung besuchen dürfen. Das ist etwa nur halb so viel wie an normalen Spitzentagen. Mund- und Nasen-Schutz in den Hallen ist Pflicht und der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. Die Karlsruher Messegesellschaft verspricht trotz dieser coronabedingten Einschränkungen neue und spannende Angebote für die ganze Familie. Vor allem im Freigelände. Dort wird beispielsweise ein Jahrmarkt mit Riesenrad, Karussells und Geisterbahn aufgebaut. Eintrittskarten können ausschließlich online gekauft werden. Die offerta beginnt am 24. Oktober und dauert neun Tage.