Vorbereitungen für Verbrauchermesse Offerta laufen

Nach einem Jahr Unterbrechung findet die Karlsruher Verbrauchermesse Offerta Ende nächste Woche wieder mit Publikum statt. 450 Aussteller präsentieren neun Tage lang ihre Produkte. Die Offerta markiert in Karlsruhe fast eine eigene Jahreszeit, dementsprechend groß ist die Vorfreude bei Messemachern und den Ausstellern. Auf 70.000 Quadratmetern werden alle möglichen Themen von Bauen über Wohnen, Freizeit und Lifestyle bedient. Zum Neustart soll es neben dem bekannten Angebot vor allem Live-Musik an unterschiedlichen Orten in der Messe geben. Geplant sind Pop-up-Bühnen mit regionalen Künstlern von Jazz bis Charthits. Die Tageskarte kostet in diesem Jahr 8,50 Euro. Am Wochenende 10 Euro pro Person. Bei der letzten Offerta 2019 kamen 140.000 Besucher.