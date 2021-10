per Mail teilen

Nach der Absage der Offerta ist die Enttäuschung bei Veranstaltern und Ausstellern groß. Die Verbrauchermesse kann wegen der sprunghaft angestiegenen Corona-Zahlen nicht stattfinden.

Wegen der Corona-Entwicklung in der Stadt und im Landkreis Karlsruhe war die Offerta am Donnerstag abgesagt worden. Vor allem die Aussteller trifft jetzt die Absage. Die Verbrauchermesse galt als wichtiges Signal, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Am Tag nach der Absage haben auf dem Gelände und in den Messehallen die Abbauarbeiten begonnen. Vor den Hallen hatten Schausteller ihre Fahrgeschäfte aufgebaut, in den Hallen waren viele Aussteller bereit für den Messestart.

SWR-Reporter Tobias Zapp war nach der Absage in der Messe:

"Dieser Schritt fällt nicht leicht, weil er die Aussteller wirtschaftlich hart treffen kann und unserer Messegesellschaft weitere Einnahmeausfälle beschert."

Absage trifft Messe und Wirtschaft

Bis zuletzt hatten die Veranstalter versucht, an der Offerta festzuhalten. Erst am Montag hatte die Messe das Sicherheits- und Hygienekonzept angepasst, um auch nach dem Ausrufen der Pandemiestufe drei eine sichere Durchführung zu gewährleisten.