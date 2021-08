In der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Karlsruhe sind zurzeit noch über 300 freie Ausbildungsplätze für den Ausbildungsstart 2021 in mehr als 60 Berufen im Angebot. Der demografische Wandel, weniger Schulabgänger, ein verändertes Berufswahlverhalten und die Corona-Krise hätten die Ausbildungssituation im Handwerk in ganz Deutschland verschärft, heißt es in der Pressemitteilung der Handwerkskammer Karlsruhe.