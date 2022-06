Wilhelm-Tell-Denkmal eingeweiht

per Mail teilen

In Ötigheim im Kreis Rastatt wird heute ein Wilhelm-Tell-Denkmal enthüllt. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird bei der feierlichen Zeremonie anwesend sein. Das Theaterstück Wilhelm Tell von Friedrich Schiller hat in Ötigheim eine lange Tradition. Im Jahr 1910 wurde das Drama dort zum ersten Mal aufgeführt und legt damit den Grundstein für die heutigen Volksschauspiele Ötigheim und die Freilichtbühne, die jährlich zahlreiche Besucher zu Theateraufführungen lockt. Das Denkmal sollte eigentlich schon 2020 zum 110-jährigen Jubiläum errichtet werden, die Einweihung wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Das zwei Meter große Denkmal kostet 60.000 Euro und wurde durch Spenden finanziert.