300.000 Euro Schaden - Polizei schnappt Hehlerbande

Nach mehreren Diebstählen aus einer Spedition in Ötigheim im Kreis Rastatt im vergangenen Jahr konnte die Polizei jetzt die mutmaßlichen Täter ermitteln. Dabei wurde auch eine Reihe weiterer Straftaten aufgedeckt. Zwischen Februar und Mai letzten Jahres sollen die Täter mehrere Paletten mit hochwertigen Elektrogeräten von der Spedition in Ötigheim gestohlen haben. Im Rahmen der Ermittlungen fand die Polizei heraus, dass die Geräte online zum Verkauf angeboten wurden. Die Beamten kamen so fünf Männern im Alter zwischen 25 und 38 Jahren auf die Spur. Sie sollen im großen Stil Elektro- und Kosmetikartikel gestohlen und online weiterverkauft haben. So soll bereits ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden sein. Allein beim Polizeirevier Bietigheim liegen 16 Strafverfahren gegen die Männer vor. Jetzt sollen mögliche Hintermänner ermittelt werden.