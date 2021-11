Photovoltaikanlage für 1.000 Haushalte geplant

Die Gemeinde Ötigheim (Landkreis Rastatt) plant eine Photovoltaikanlage an der A5, die bis zu 1.000 Haushalte mit Strom versorgen soll. Das Verfahren für die Erteilung der Baugenehmigung wurde vom Gemeinderat auf den Weg gebracht. Ötigheim will das Grundstück an der Autobahn kaufen und an das Versorgungsunternehmen Erdgas Südwest verpachten. Beide Partner planen die Photovoltaikanlage. Die Leistung wird zwischen 3,3 und 4,2 Megawatt jährlich betragen, ausreichend für den größten Teil der Ötigheimer Haushalte. Man wolle mit dem Projekt einen Beitrag zur Energiewende leisten, so die Gemeinde. Die Photovoltaikanlage soll im kommenden Jahr genehmigt werden und Mitte 2023 in Betrieb gehen.