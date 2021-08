In den kommenden Tagen beginnt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit dem Bau von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für den Bau der zweiten Rheinbrücke. Dabei geht es um die Schaffung von Stillgewässern in Eggenstein-Leopoldshafen und neue Magerrasenflächen auf dem ehemaligen Nato-Tanklager in Philippsburg-Huttenheim (beide Kreis Karlsruhe). Die Maßnahmen sind Teil des Planfeststellungsbeschlusses zur zweiten Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth. Schon bevor mit dem Bau der Brücke begonnen wird, muss die vollständige Wirksamkeit dieser ökologischen Ausgleichsmaßnahmen nachgewiesen werden. An der Siemensstraße in Eggenstein finden zunächst Erdbauarbeiten zur Herstellung von Stillgewässern und die Anlage von feuchten Hochstaudenfluren, artenreichen Wiesen sowie Gehölzflächen statt. Auf dem ehemaligen Nato-Tanklager in Huttenheim werden Beton- und Asphaltflächen entsiegelt. Insgesamt werden rund 900.000 Euro in beide Maßnahmen investiert.