Viele Schaufenster zugeklebt, Eingangstüren verschlossen, so, als würden sie nie wieder geöffnet. Die Stimmung ist schlecht. Die Kollegen sind gereizt. Sagt Gabriele Calmbach-Hatz, Sprecherin der Karlsruher Händlervereinigung Cityinitiative und selbst Einzelhändlerin mitten in Karlsruhe. Was sie nach der Ankündigung von Ministerpräsident Kretschmann gedacht hat?

Katrin Schütz war selbst jahrelang Händlerin in Karlsruhe. Trostlos sehe es jetzt aus, sagt die Staatssekretärin im baden-württembergischen Wirtschaftsministerium kopfschüttelnd. Vielen Händlern stehe das Wasser bis zu Hals, sie bräuchten dringend eine klare Öffnungsperspektive:

In den Gesprächen verweist sie immer auf die Hilfsangebote aus dem Ministerium, die zur Rettung vieler beitragen sollen. Es gehe nicht nur um die Händler, es gehe um die gesamte Innenstadt. Und dazu gehöre auch die Gastronomie, Cafés, Restaurants, Kneipen:

Man tue alles Mögliche für die Hygiene, betonen die Händler, und schließlich seien offene Geschäfte vor dem Lockdown im Dezember auch nicht die Infektionstreiber gewesen. Dabei richtet sich der Blick immer mehr auf die zeit nach der Öffnung, auf den Neustart in den Innenstädten. Die müssten künftig mehr bieten, um für Kundschaft attraktiver zu sein, Innenstädte mit Eventcharakter ist ein Stichwort:

Jetzt beobachten die Händler erstmal gebannt die Entwicklung der Infektionszahlen und halten den Druck auf die Politik hoch. Die Krise, die noch nicht vorüber ist, biete sicher auch große Chancen sagt die Händlerin an der Kaiserstraße:

