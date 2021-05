Die Stadt Karlsruhe rechnet für kommendes Wochenende mit ersten Lockerungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt mehrere Tage in Folge unter 100. Sollte sich der Trend für die Stadt weiter fortsetzen, könnte am kommenden Samstag die Bundesnotbremse außer Kraft gesetzt werden. Das würde bedeuteten, dass Gastronomen wieder Gäste im Außen-, aber auch unter Einschränkungen im Innenraum empfangen dürfen. Der Einzelhandel darf wieder "Click and Meet" anbieten und auch kleinere Kulturveranstaltungen sind wieder möglich. Vor der Wiederöffnung muss die Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter 100 liegen. Zwei Tage später darf dann wieder geöffnet werden. Baden-Baden darf voraussichtlich Mitte der Woche öffnen.