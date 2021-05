per Mail teilen

Mit der sinkenden Sieben-Tage-Inzidenz kann an vielen Orten in der Region das öffentliche Leben wieder gelockert werden. Dieser Überblick zeigt, wo was in Karlsruhe/Rastatt/Calw/Baden-Baden möglich ist.

In Baden-Baden sind seit Donnerstag wieder Lockerungen möglich. Das bedeutet auch, dass viele Gastronomen ihre Außenbewirtschaftung in der Kurstadt wieder für Gäste öffnen können. Wer in der Baden-Badener Innenstadt unterwegs ist, muss aber darauf achten, eine Maske zu tragen. Hier gilt bis einschließlich Sonntag, 23. Mai, eine allgemeine Maskenpflicht. Für Ausflüge nach Baden-Baden gibt es für Besucherinnen und Besucher gleich mehrere Möglichkeiten: Kultur nach längerer Corona-Pause gibt es unter anderem im Frieder-Burda-Museum und im Stadtmuseum.

In die beiden Museen darf jeder, der einen negativen Test vorlegen kann oder bereits geimpft oder genesen ist. In den Museen selbst gilt Maskenpflicht. Auch das Gastgewerbe in der Kurstadt bereitet sich vor. Eine neue Werbekampagne soll möglichst viele Besucher anlocken.

Wer die Aussicht über Baden-Baden vom Merkur aus genießen möchte, kann mit der Merkurbahn fahren. Die beliebte Bahn fährt zunächst nur mit der Hälfte der zugelassenen Fahrgäste. Es gilt Maskenpflicht.

Auch die Saison im Rosenneuheitengarten ist eröffnet: Noch nicht alle Rosen sind erblüht, aber die ersten Knospen haben sich bereits geöffnet. Der Eintritt ist für alle Besucherinnen und Besucher kostenlos. Die Maskenpflicht gilt dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann.

Auch im Stadtkreis Karlsruhe sind wieder Lockerungen möglich. Ab Samstag, 22. Mai, kehrt auch hier das Leben in die Stadt allmählich wieder zurück. So öffnet die Gastronomie etwa im Außen- und im Innenbereich. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) appellierte am Donnerstag trotzdem, die AHA-Regeln weiterhin einzuhalten und die Maskenpflicht ernst zu nehmen. Am Samstagnachmittag war die Außengastronomie auf dem Ludwigsplatz gut besucht und die Schlange vor einem Corona-Test-Mobil lang.

Menschen stehen in der Karlsruher Innenstadt an, um sich testen zu lassen. SWR

Freibäder in Karlsruhe öffnen

Alle Karlsruher Freibäder öffnen am Samstag ebenfalls. Zwischen 9 und 20 Uhr kann man im Sonnenbad, im Turmbergbad, in Rüppurr und in Rappenwört wieder plantschen. Alle Badegäste die nicht geimpft oder genesen sind, müssen einen negativen Test vorliegen. Dazu gibt es aber vor allen Freibädern Teststationen.

Tierfreunde kommen im Zoo Karlsruhe auf ihre Kosten. Der Zoo ist bereits geöffnet. Zoo-Besucherinnen- und Besucher müssen sich vorab ein Ticket reservieren. Zutritt gibt es mit dem vollen Impfschutz oder mit einem Negativ-Test von einer anerkannten Teststelle. Selbsttests sind als Nachweis nicht anerkannt. Auf dem gesamten Gelände gilt Maskenpflicht. Die Tierhäuser sind noch geschlossen.

Im Badischen Landesmuseum gibt es für Kulturfreunde die Ausstellung "Räuber Hotzenplotz" zu sehen.

Im Landkreis Karlsruhe sind ebenfalls ab Samstag, 22. Mai wieder Öffnungen möglich. Neben der Gastronomie öffnen beispielsweise auch die Campingplätze ihre Pforten.

Wer vom einen Rheinufer auf die andere Seite fahren möchte, kann das mit der Rheinfähre Leimersheim tun. Die Fähre ist von 6 bis 19 Uhr in Betrieb. Für Fußgänger und Radfahrer auf der Fähre gilt eine Maskenpflicht, Autofahrer müssen in ihren Fahrzeugen sitzen bleiben.

In Bruchsal öffnet am Samstag die bekannteste Sehenswürdigkeit - das Schloss. Es ist dann von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Schloss darf nach Voranmeldung und aktuellem Test besucht werden, ebenso mit einem Impfnachweis oder dem Nachweis einer überstandenen Corona-Infektion. Auch im Museum müssen die Gäste Maske tragen.

Tickets sind telefonisch unter 07251 74 2661 oder per E-Mail unter Kasse.SchlossBR@ssg.bwl.de zu buchen.

Auch im Landkreis Rastatt tritt ab Samstag, 22. Mai, die Bundesnotbremse außer Kraft. Damit können Gastronomiebetriebe ab Samstag wieder öffnen. Neben der Möglichkeit, Restaurants und Bistros wieder zu besuchen, gibt es noch viele weitere Lockerungen. Öffnen dürfen zum Beispiel auch Freizeiteinrichtungen (Minigolfanlagen, Hochseilgärten, Bootsverleih) im Freien mit bis zu 20 Personen. Auch Schwimmbäder dürfen im Außenbereich sowie Badeseen mit kontrolliertem Zugang mit einer Person pro 20 Quadratmeter betrieben werden.

Im Landkreis Calw lässt die Sieben-Tage-Inzidenz Lockerungen ab Pfingstsonntag zu. Eine Liste aller Betriebe, die dann wieder öffnen, gibt es auf der Website der Stadt Bad Wildbad.

Das Kurhaus in Bad Liebenzell öffnet am Pfingstsonntag. Zutritt ist über einen Impf- oder Genesungsnachweis möglich sowie einen negativen Corona-Test. Ein Testangebot gibt es in der Paracelsus-Therme.

In Bad Wildbad geht auch die Sommerbergbahn in Betrieb: bitte Maskenpflicht und Abstandsregeln beachten, maximal 40 Personen dürfen gleichzeitig mit der Bergbahn fahren. Als weitere Ausflugsziele bieten sich Wanderungen auf der Raute oder Spaziergänge im Kurpark an.

Auch das Waldfreibad in Calmbach öffnet. Allerdings muss dafür auf der Website www.bad-wildbad.de ein Ticket gekauft werden. Zutritt gibt es mit einem tagesaktuellen, negativen Coronatest, einem vollständigen Impfnachweis oder einem Nachweis über eine Genesung nach einer Coronaerkrankung.

Die Thermalbäder Palais Thermal und die Vitaltherme, der Baumwipfelpfad Schwarzwald, der Abenteuerwald Sommerberg und die Hängebrücke Wildline sowie der Adventure Bikepark bleiben vorerst geschlossen.

Im Enzkreis sowie in Pforzheim gilt weiterhin die Notbremse. Der Enzkreis könnte, sollte die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin unter 100 bleiben, ab Samstag, 29. Mai, lockern. Pforzheim ist von Lockerungen noch weit entfernt, hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nach wie vor über 100.