ADAC-Studie: ÖPNV in Karlsruhe ist preiswert

Die Ticketpreise für den öffentlichen Nahverkehr in Karlsruhe liegen unter dem deutschlandweiten Durschnitt. Das hat ein Preisvergleich des ADAC zum ÖPNV in 21 deutschen Städten ergeben. Sowohl das Tages- als auch das Monatsticket sind laut Test in Karlsruhe besonders günstig. Hier zählen die Tarife zu den vier preiswertesten in Deutschland. Auch das restliche Angebot des ÖPNV in Karlsruhe schneidet insgesamt gut ab. Kritisiert wird vom ADAC jedoch das Fehlen einer Wochenkarte oder von Kurzstreckentickets. Schlecht abgeschnitten hat Karlsruhe zudem im Punkt Preissteigerung. Zwar sind die Tarife in der Fächerstadt immer noch günstiger als im Großteil der Republik, allerdings haben die Preise führ Fahrkarten im Vergleich zu 2019 laut ADAC überdurchschnittlich stark angezogen.