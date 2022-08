Morgens halb zehn auf dem Karlsruher Großmarkt- die Geschäfte sind gemacht und die Großhändler sitzen ermattet in der Morgensonne. Momentan ist die noch kein Problem, nicht auf dem Großmarkt in Karlsruhe und auch nicht bei den Erzeugern in der Pfalz oder in der Po-Ebene- aber die große Trockenheit drückt aufs Gemüt und auf die Preise. SWR Reporter Heiner Kunold berichtet vom Karlsruher Großmarkt