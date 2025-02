Von Brot, Pferden und ledigen Reitern: Oberderdingen feiert Lichtmess

Bei der Lichtmess in Oberderdingen feiert die Stadt eine alte Tradition. Für die 23-jährige Samantha Vincon ist es dieses Jahr ein ganz besonderes Fest.

"Tatsächlich ist sie ein bisschen aufgeregt", sagt Samantha Vincon. Denn für ihre achtjährige Stute Orlanda steht eine Premiere an: Zum ersten Mal wird sie heute Teil der Lichtmess in Oberderdingen (Landkreis Karlsruhe) sein.

Lichtmess in Oberderdingen: Laib Brot als Erinnerung an alte Tradition

Sechs Pferde mit sechs Reiterinnen ziehen an diesem Tag durch die Straßen der Stadt. Mit dabei: Bunt geschmückte Holzkreuze mit einem befestigten Laib Brot in der Mitte. Begleitet werden sie von feiernden und tanzenden Oberderdingerinnen und Oberderdingern. Ein Brauch mit langer Tradition, um den sich aber auch einige Mythen ranken.

Zu Kriegszeiten etwa sollen ledige Burschen den Müller vor Raub und Plündereien bewahrt haben, so die Stadt. Zum Dank erhielten sie sogenannte Lichtmesslaibe, also Brote. Diese Schuld wird laut Stadt bis heute vom Besitzer der Oberen Mühle beglichen. Denn noch immer sind Brotlaibe wesentlicher Bestandteil des Brauches: Am Ende jeder Lichtmess werden die Weißbrote an den Holzkreuzen in kleine Stücke geschnitten und gemeinsam verzehrt.

Traditionelle Kreuzstangen mit einem Laib Brot in der Mitte. SWR Greta Hirsch

Lichtmess-Reiterin Samantha: "Das ist schon was Besonderes"

Immer wieder redet Samantha Vincon an diesem Morgen Stute Orlanda gut zu. Sie selbst ist bereits zum siebten Mal als Reiterin dabei und Lichtmess erprobt. "Mich freut's halt, dass ich das jetzt von Jahr zu Jahr miterleben durfte. Schon von klein auf. Und jetzt halt selbst als Reiterin", schwärmt sie. "Das ist schon was Besonderes." Nicht nur in der Stadt hat die Lichtmess eine lange Tradition, auch in ihrer eigenen Familie gehört das Fest seit Jahren dazu.

Es macht halt auch einfach Spaß, wenn man aus Oberderdingen kommt und das schon immer miterlebt hat.

Stute Orlanda ist etwas nervös: Heute läuft sie zum ersten Mal bei der Lichtmess in Oberderdingen mit. SWR Greta Hirsch

Im April 1946 kam Samanthas Großvater Siegmund Koppenstein mit seiner Familie und sechs Pferden nach Oberderdingen. Und ohne die Tiere, da ist sich der 83-Jährige sicher, "wäre die Tradition wahrscheinlich eingeschlafen". Denn vorher habe es dort kein Pferd mehr gegeben. Er selbst war mit 25 zum letzten Mal als Lichtmess-Reiter auf den Straßen unterwegs. Die Reiter sollen nach alter Tradition nämlich ledig und männlich sein. Eigentlich.

Siegmund Koppenstein war selbst bis zu seinem 25. Lebensjahr Lichtmess-Reiter in Oberderdingen. SWR Greta Hirsch

Tradition trifft auf Moderne: Reiterinnen erhalten Lichtmess in Oberderdingen

Denn geeignete Kandidaten zu finden, ist schwer: "Wir haben das über viele Jahrzehnte gespürt, dass es immer schwieriger geworden ist, junge ledige Reiter zu finden", erklärt Oberderdingens Bürgermeister Thomas Nowitzki. Deshalb entschied der Gemeinderat vor zehn Jahren, dass künftig auch ledige Frauen beim Reiten auf der Lichtmess erlaubt sind.

Heute sind es nur Frauen, die hier reiten.

Frauen wie Samantha, die damit die Tradition am Leben erhalten. Und die zieht nach den ersten Stationen in der Stadt ein Zwischenfazit: "Wenn die Musik loslegt, dann ist man doch angespannt, weil man einfach nicht weiß, wie das Pferd reagiert." Trotzdem ist sie mit der Performance von Stute Orlanda sehr zufrieden. "Bisher klappt's richtig gut. Sie ist sehr entspannt."