Ab dem 1. November trägt Oberderdingen offiziell die Bezeichnung "Stadt". Der Gemeinderat erhofft sich dadurch ein verbessertes Image und einen stärkeren Zusammenhalt.

Die Gemeinde Oberderdingen darf sich bald "Stadt" nennen. Das hat der Ministerrat des Landes beschlossen. Damit wird die Gemeinde die 316. Stadt in Baden-Württemberg. Bürgermeister Thomas Nowitzki freut sich sehr über die Entscheidung der Landesregierung.

"Das war einfach an der Zeit, weil wir jetzt infrastrukturell so gut aufgestellt sind wie noch nie."

Bürgermeister Nowitzki begrüßt Stadterhebung

Thomas Nowitzki ist schon seit über zwei Jahrzehnten in der Gemeinde politisch aktiv und weiß, warum Oberderdingen die Stadterhebung verdient: "Wir hatten in den letzten fünf Jahren von allen 32 Städten und Gemeinden im Landkreis Karlsruhe die stärkste Einwohnerentwicklung." Das und die gute Entwicklung in den vergangenen 50 Jahren ergebe zusammen das Bild einer Kleinstadt Oberderdingen so der Bürgermeister.

Hohe Zustimmung in Gemeinderat

Bis auf zwei Stimmen war sich damals auch der Gemeinderat einig darüber, dass Oberderdingen einen Antrag auf die Erhebung zur Stadt stellen soll, erzählt Thomas Nowitzki. Um Gegenstimmen habe es sich bei den zweien nicht unbedingt gehandelt, eher stand die Frage des Sinns im Raum.

Hoffnung auf besseres Image

Mehr Geld gebe es nicht, aber Stadt genannt zu werden, bringe ein anderes Image und damit auch andere Möglichkeiten, gerade im Hinblick auf Industrie und Gewerbe. Außerdem, so erhofft es sich der Bürgermeister, könnten sich die Einwohnerinnen und Einwohner stärker mit ihrer Stadt identifizieren und ein anderes Gemeinschaftsgefühl entstehen.

Nicht jeder kann einfach so Stadt werden

Um zur "Stadt" erhoben zu werden, musste Bürgermeister Thomas Nowitzki mit dem Oberderdinger Gemeinderat einen Antrag bei der Landesregierung stellen. Innerhalb weniger Monate stand dann die Entscheidung des Ministerrats fest. Oberderdingen hat rund 11.800 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt damit über den geforderten 10.000, die eine Stadt benötigt. Neu dazu gekommen als Stadt ist zuletzt vergangenes Jahr Tamm im Landkreis Ludwigsburg.