Sechs Kandidaten bei Oberbürgermeisterwahl

Die Große Kreisstadt Waghäusel (Kreis Karlsruhe) wählt am Sonntag einen neuen Rathauschef. Über zwei Jahrzehnte leitete Walter Heiler (SPD) die Geschicke in der Stadt. Der 67-jährige Jurist, der seit 1999 an der Spitze der Großen Kreisstadt steht, geht Ende Mai in den Ruhestand. Bei der Oberbürgermeisterwahl an diesem Sonntag treten drei Frauen und drei Männer an. Um den Chefsessel im Rathaus bewerben sich: Erster Bürgermeister und Jurist Thomas Deuschle (CDU), Stadträtin und IT-Qualitätsmanagerin Nicole Heger (Grüne), Wirtschaftsinformatiker Andreas Bohnstedt (Grüne), Geschäftsführer Markus Kretzler (parteilos), Stadtoberinspektorin und Standesbeamtin Claudia Sand (parteilos) und Stadträtin und Verwaltungsfachwirtin Ruth Rickersfeld (AfD). Zur Wahl berechtigt sind 17.150 Bürger. Erreicht keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, gibt es am 20. März eine zweiten Wahlgang.