Oberbürgermeister schreibt Regierungspräsidium wegen fehlendem Wasser im Kriegbach

Waghäusels Oberbürgermeister Walter Heiler hat sich erneut an das Regierungspräsidium Karlsruhe gewandt, weil schon seit Wochen der Kriegbach bei Waghäusel trocken gefallen ist. Seiner Meinung nach könnte eine einfache Maßnahme dem Bach wieder Wasser zuführen. Walter Heiler weist in einem Schreiben an die Behörde daraufhin hin, dass lediglich zwei Betonbalken eines Wehrs im Kraichbach nördlich von Ubstadt-Weiher um 15 Zentimeter abgesenkt werden müssten, damit wieder Wasser vom Kraichbach in den Kriegbach fließt. Doch beim Regierungspräsidium werde immer noch geprüft und es würden Bedenken geäußert. Immer mehr Bürger schickten Bilder vom trocken gefallenen Kriegbach und forderten Maßnahmen. Umweltschützer hatten in dem Kanal zuletzt hunderte Fische eingesammelt und in tiefere Stellen umgesetzt.