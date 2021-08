Rastatts Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch (CDU) ist enttäuscht von der Reaktion des baden-württembergischen Landesumweltministeriums auf die von ihm initiierte sogenannte PFC-Resolution aus Mittelbaden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Rastatt hervor. 17 Kommunen aus dem Landkreis Rastatt hatten kürzlich eine Resolution zur PFC-Grundwasserverunreinigung in Mittelbaden an Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) geschickt. Sie forderten darin nachhaltige Maßnahmen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne) hatte geantwortet, die PFC-Problematik werde weiter als normaler Altlasten- und Schadensfall behandelt und werde nicht in den Bewirtschaftungsplan aufgenommen. Pütsch forderte die Ministerin in der Pressemitteilung erneut auf, sich persönlich vor Ort über die PFC-Problematik zu informieren.