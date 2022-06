Karlsruhe: Oberbürgermeister Mentrup für mehr Impfungen und Tests

Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup hat Bürgerinnen und Bürger erneut zu Corona-Schutzimpfungen aufgerufen. Grund ist auch die steigende Zahl der Corona-Patienten im Städtischen Klinikum.

Der größte Teil der Corona-Patienten in den Intensivstationen sei nicht vollständig oder gar nicht gegen Corona geimpft, so der Oberbürgermeister. Deswegen rief er ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger dazu auf, eine Impfung vielleicht doch in Betracht zu ziehen.

"Angesichts der aktuellen Situation sehe ich überhaupt keinen Anlass, von einem neuen Lockdown auszugehen."

Freiwillige Tests vor allem für Reiserückkehrer

Die Inzidenzen steigen auch in Karlsruhe wieder deutlich. Dabei seien es jetzt in der Urlaubszeit besonders Reiserückkehrer, die durch positive Testungen auffielen, so Mentrup. Viele Tests seien dabei am Rückreisetag noch negativ. Sie würden aber bei den Pflichttests für Rückkehrer aus Hochrisikogebieten - fünf Tage später - häufig positiv ausfallen. In diesem Zusammenhang appellierte der Oberbürgermeister an die Eigenverantwortung der Bürger, sich testen zu lassen.

Die Infektionen seien vom Gesundheitsamt kaum nachzuverfolgen. Auch deswegen sei jetzt eigenverantwortliches Handeln besonders wichtig.

"Die Impfung ab 12 Jahren ist auf alle Fälle eine vernünftige Sache."

Mentrup: Kein Lockdown und keine Schulschließungen

Er rechne mit deutlich steigenden Infektionszahlen, wenn der Großteil der Urlauber gegen Ende der Ferien zurückkehre, so Mentrup. Dabei geht er von einer erheblichen Dunkelziffer aus. Trotzdem hält er nach dem jetzigen Stand einen erneuten Lockdown im Herbst nicht für nötig. Er gehe auch davon aus, dass Schulen und Kitas nicht erneut geschlossen werden. Mittlerweile sei der Schaden bei Kindern und Jugendlichen durch die Schließungen größer, als durch Infektionen, betonte Mentrup.

Termine für Booster-Impfungen schon ab September

Die ersten Menschen in und um Karlsruhe wurden Anfang des Jahres gegen Corona geimpft. Die Wirkung lässt bei ihnen im Herbst nach. Wer für eine sogenannte Booster-Impfung, also eine Auffrischung, berechtigt sei und diese wahrnehmen möchte, könne sich ab September schon um einen Termin bemühen. Auch hierzu rief Oberbürgermeister Mentrup ausdrücklich auf.