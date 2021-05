per Mail teilen

Es ist ordentlich Druck im Kessel - so könnte man den andauernden Streit um die Kostenexplosion bei der geplanten Staatstheatersanierung beschreiben. Offiziell wird jetzt statt mit gut 300 Millionen mit über 500 Millionen Euro geplant. Weitere Mehrkosten nicht ausgeschlossen. Mehreren Gemeinderatsfraktionen passt das gar nicht - sie wollen dem neuen Kostenrahmen nicht ohne Weiteres zustimmen. Der Karlsruher Oberbürgermeister appellierte heute erneut eindringlich an die Stadträte in den neuen Kostenrahmen einzuwilligen. Rebekka Plies über die aktuellen Entwicklungen: