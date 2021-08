per Mail teilen

Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup stellt sich gegen einen möglichen neuen Corona-Lockdown im Herbst. Es gebe nach jetzigem Stand keine Notwendigkeit, einen Lockdown herbeizureden.

Zurückliegende Lockdowns seien mit einer Überlastung des Gesundheitssystems begründet worden. Auch habe es nicht genügend Schutzmasken oder Corona-Tests gegeben. Diese Gefahr bestehe nicht mehr, sagte Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) dem SWR.

Andere Maßnahmen sinnvoller als ein Lockdown

Bereits bei den letzten Lockdowns sei man an die Grenze dessen gegangen, was man den Bürgern im Zusammenhang mit dem Entzug von Freiheitsrechten zumuten könne, so Mentrup weiter. Es sei zudem gefährlich, den Lockdown als logische Konsequenz irgendwelcher Inzidenzen darzustellen. Stattdessen hält Mentrup andere Maßnahmen wie zum Beispiel zusätzliche Tests auch bei Geimpften für sinnvoll.

"Es gibt keinen Grund alle unter einen Generalverdacht zu stellen."

Mentrup: Andere Oberbürgermeister tragen Meinung mit

Ein Lockdown beschneide die Möglichkeiten aller Menschen. Die aktuelle Situation erfordere jedoch, dass jeder Einzelne wieder stärker für sich selbst verantwortlich ist.

Mentrup geht davon aus, dass die meisten anderen Oberbürgermeister im Land seine Meinung mittragen. Schließlich habe man vor Ort in den großen Städten die Proteste der Menschen erlebt, die sich während der Corona-Maßnahmen in ihren Grundrechten eingeengt fühlten.