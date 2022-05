Die bisherige Regelung sei ein voller Erfolg, so der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Seitdem das Verbot durch Polizei und Ordnungsbehörden streng umgesetzt werde, sei die Zahl der unangemeldeten Versammlungen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen deutlich zurückgegangen. Stattdessen werden Demos jetzt häufiger angemeldet. Allerdings würden auch dort Abstands- und Maskenregeln oft nicht eingehalten. Laut Mentrup zeige das, dass es den Teilnehmern bei den Versammlungen oft nur darum gehe, demonstrativ gegen die Corona-Regeln zu verstoßen. Deshalb will die Stadt auch bei einer neuen Landesverordnung an dem Verbot der unangemeldeten Demos festhalten.