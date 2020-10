Am 6. Dezember können in Karlsruhe alle Wahlberechtigten ihre Stimmen für ihren Oberbürgermeisterkandidaten abgeben. Wer seinen Hut in den Ring gegen Amtsinhaber Frank Mentrup (SPD) wirft - wir stellen die Kandidaten vor:

Frank Mentrup - Oberbürgermeister und Kandidat der SPD und der Grünen

Seit 2013 ist Frank Mentrup der amtierende Oberbürgermeister von Karlsruhe. Der 55-Jährige kommt aus Mannheim und trat Anfang der 1980er Jahre in die SPD ein. Bis 2006 war Mentrup als Arzt am Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig. Von 2006 bis 2013 war Mentrup Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg und war bis 2013 Staatssekretär im Kultusministerium. Die Grünen haben Frank Mentrup in einem Mitgliederentscheid Anfang 2020 auch zu ihrem offiziellen Kandidaten nominiert.

Sven Weigt - Kandidat der CDU und der FDP

Der gelernte Verwaltungswirt Sven Weigt ist seit 2005 Mitglied der CDU. Geboren und aufgewachsen ist Weigt in Halle an der Saale. Seit 2007 ist der 49-Jährige Bürgermeister von Karlsdorf-Neuthard. Im Kreistag des Landkreises Karlsruhe ist Weigt seit 2009 aktiv und seit 2016 Fraktionsvorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion. Weigt wird von der Karlsruher FDP im Kampf um das Oberbürgermeisteramt unterstützt.

Petra Lorenz - Kandidatin der Freien Wähler/Für Karlsruhe

Seit 2019 sitzt Petra Lorenz für die Wählergemeinschaft (Freie Wähler/Für Karlsruhe) im Karlsruher Gemeinderat. 2015 trat die gebürtige Pforzheimerin den Freien Wählern bei. Lorenz arbeitete einige Jahre in der Pforzheimer Schmuckbranche, bevor die heute 53-Jährige Anfang der 2000er ihr eigenes Lederwarengeschäft zunächst in Bretten und dann in Karlsruhe eröffnete. 2007 wurde Lorenz als ehrenamtliche Richterin am Finanzgericht Stuttgart vereidigt und ist seit 2008 Handelsrichterin am Landgericht in Karlsruhe.

Paul Schmidt - Kandidat der AfD

Paul Schmidt sitzt seit sechs Jahren im Karlsruher Gemeinderat für die AfD. Schmidt ist 54 Jahre alt, ist in Karlsruhe geboren und aufgewachsen und wohnt mit seiner Familie im Stadtteil Bulach. Seit 2013 ist er Mitglied der AfD und hat vor fünf Jahren bereits für den Landtag kandidiert. Der promovierte Physiker arbeitet seit 20 Jahren im Kernkraftwerk Philippsburg. Schmidt war lange Leistungssportler und unter anderem in der Ruder-Nationalmannschaft aktiv.

Vanessa Schulz - Kandidatin von Die Partei

Vanessa Schulz tritt für Die Partei als Kandidatin im Oberbürgermeisterwahlkampf an. Die 39-Jährige kommt aus Osnabrück. Über ihr Lehramt- und Pädagogik-Studium landete Schulz als Kauffrau für Büromanagement 2013 in Karlsruhe. Inzwischen ist sie Projektassistentin bei einem Industrieunternehmen im Stadtteil Knielingen. Um sich kommunalpolitisch einzubringen, trat Schulz im August 2020 in Die Partei ein.