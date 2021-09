Tödlicher Streit zwischen Brüdern in Ubstadt-Weiher: Tatmotiv weiter unklar

per Mail teilen

Nachdem in Ubstadt-Weiher ein Mann erst seinen Bruder und anschließend sich selbst erschossen haben soll, ist das Motiv des Mannes weiter unklar. Die Ermittlungen gehen laut Polizei weiter.

Die Tat geschah am Wochenende in Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) in einem ruhigen Wohngebiet. Zwei Brüder, 28 und 29 Jahre alt, starben.

Obduktion und Vernehmungen brachten keine Hinweise auf Motiv

Mittlerweile wurden beide Leichen obduziert. Das Obduktionsergebnis brachte laut Polizei keine neuen Erkenntnisse. Auch die Vernehmung der weiteren Familienmitglieder konnte die Frage nach dem Tatmotiv nicht beantworten. Die Ermittlungsakte sei aber noch nicht abgeschlossen, so ein Sprecher des Karlsruher Polizeipräsidiums.

Polizei: Älterer Bruder erschoss jüngeren

Die Polizei geht davon aus, dass der 29-Jährige seinen jüngeren Bruder im Treppenhaus des gemeinsam bewohnten Mehrfamilienhauses mit mehreren Schüssen getötet hat. Anschließend soll er vor dem Haus Suizid begangen haben. Er kam zunächst schwer verletzt ins Krankenhaus und starb dort an seinen Schussverletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gab es zunächst einen Streit zwischen den beiden Brüdern. Worum es dabei ging und was genau nach dem Streit geschah, ist aber noch völlig unklar. Beide Brüder waren Sportschützen.