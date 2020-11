per Mail teilen

233.000 Karlsruher können am 6. Dezember 2020 einen neuen Oberbürgermeister wählen. Der klassische Wahlkampf mit vielen Auftritten und Bürgernähe fällt in Corona-Zeiten allerdings aus. Am Donnerstagabend stellen sich die Kandidaten einer Diskussionsrunde, die vom SWR live ins Internet gestreamt wird.