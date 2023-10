per Mail teilen

Am Sonntag wird in Rastatt ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Nach dem neuen baden-württembergischen Kommunalwahlrecht kommt es zum ersten Mal im Land bei einer OB Wahl zu einer Stichwahl.

Am Sonntag werden die Rastatter Bürgerinnen und Bürger zum zweiten Mal zur Wahlurne gebeten. Dann können 38.000 Wahlberechtigte den neuen Oberbürgermeister oder die neue Oberbürgermeisterin für Rastatt wählen. Zur Wahl stehen die 49-jährige SPD-Politikerin Monika Müller und der parteilose 36-jährige Michael Gaska. Im ersten Wahlgang vor drei Wochen verfehlten die beiden die für einen Sieg notwendige absolute Mehrheit.

OB Wahl in Rastatt: Das sind die verbliebenen Kandidaten

Kandidatin Monika Müller ist im nahe gelegenen Muggensturm (Kreis Rastatt) aufgewachsen und war zuvor Sozialdezernentin in Pforzheim, später in Wolfsburg. Michael Gaska ist in Rastatt aufgewachsen, ist promovierter Betriebswirt und arbeitet als Geschäftsführer im schweizerischen St. Gallen.

Im ersten Durchgang am 24. September zur OB Wahl in Rastatt hatte Monika Müller knapp 38 Prozent der Stimmen bekommen. Michael Gaska kam auf rund 31 Prozent. Damit lagen sie deutlich vor der Konkurrenz. Die CDU-Fraktionsvorsitzende Brigitta Lenhard errang rund 12 Prozent der Stimmen. Ihr Mitbewerber von der AfD, Volker Kek, erhielt ebenfalls rund 12 Prozent der Stimmen. Der Grüne Landtagsabgeordnete Thomas Hentschel landete mit etwa sieben Prozent weit abgeschlagen.

Auf einer Leinwand vor dem Rastatter Rathaus wird auf die OB-Wahl hingewiesen. SWR

Nach dem neuen Kommunalwahlrecht, das der Landtag im März beschlossen hatte, werden im zweiten Wahlgang aus den bisherigen Neuwahlen Stichwahlen. Die Person, die am Sonntag im ersten Durchgang die meisten Stimmen bekommt, ist neues Stadtoberhaupt von Rastatt.

Aktueller Amtsinhaber Pütsch scheidet nach zwei Amtszeiten aus

Der amtierende CDU-Oberbürgermeister Hans-Jürgen Pütsch war nach 16 Jahren im Amt aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl angetreten. Seine Amtszeit endet am 16. Dezember.