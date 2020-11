Steigende Mieten und kaum Platz für neuen Wohnraum - auch die Stadt Karlsruhe hat mit diesen Problemen zu kämpfen. Wie wollen die Kandidaten für das Oberbürgermeister-Amt mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen?

Mehr als 300.000 Menschen leben in Karlsruhe. Die Stadt bleibt für viele Menschen attraktiv, doch es mangelt an Flächen für neue und bezahlbare Wohnungen. Das Problem ist nicht neu, rückt vor der anstehenden Oberbürgermeisterwahl am 6. Dezember aber verstärkt in den Fokus, was auch in den User-Kommentaren nach der SWR-Diskussionsrunde mit allen Kandidaten deutlich wurde.

Fast alle Kandidaten geben an, mehr leerstehende Privatwohnungen zu suchen und als Stadt erwerben zu wollen, um sie dann in den Mietmarkt zu übertragen. Es gibt aber auch viele Akzente, die sich deutlich unterscheiden:

Frank Mentrup (SPD)

Der amtierende Oberbürgermeister Frank Mentrup betont in seinem Wahlprogramm den Erfolg des bisherigen Wohnbauförderprogramms der Stadt und will dieses ausbauen. Bei Wohnbauvorhaben der "Volkswohnung", der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Karlsruhe, sollen dauerhaft 70 Prozent aller Wohnungen sozial gefördert werden. Um freie Flächen zu erhalten, will er über den aktuellen Flächennutzungsplan 2030 hinaus keine weiteren Baugebiete ausweisen.

"Unserer kommunalen Verantwortung für eine lebenswerte Welt – auch übermorgen - möchte ich (...) gerecht werden. Das bedeutet, unsere Freibereiche nicht zu sehr zu belasten." Frank Mentrup, SPD

Sven Weigt (CDU/FDP)

Im Gegensatz zum Amtsinhaber sagt Sven Weigt, Baugebiete nach 2030 bereits jetzt auszuschließen, sei falsch. Er will weitere Flächen in der Stadt zur Nachverdichtung suchen. Man könne auch über eine "Hafen-City" nachdenken, also eine Wohnbebauung im Bereich des Karlsruher Rheinhafens. Zudem kündigt der Kandidat an, Bauverfahren zu beschleunigen.

"Die strategische Neuausweisung von Baugelände darf kein Tabuthema sein. Bauverfahren dauern in Karlsruhe unüblich lange und müssen schneller werden." Sven Weigt, CDU/FDP

Petra Lorenz (Freie Wähler/Für Karlsruhe)

Petra Lorenz hebt die zunehmende Bedeutung einer gemischten Nutzung eines Quartiers hervor. So könnten auch in Gewerbegebieten oder in der Innenstadt in ehemaligen Geschäftsräumen Wohnungen entstehen. Gleichzeitig sagt Lorenz, dass die Stadt nicht "um jeden Preis" wachsen dürfe. Es gelte auch abzuwarten, ob etwa der Klimawandel wieder für eine zunehmende Flucht aufs Land sorge.

"Nachverdichtung muss mit Augenmaß und einem sozialverträglichen Höhenentwicklungskonzept erfolgen. Der Klimawandel und Covid 19 haben gezeigt, wie wichtig es ist, Grünflächen und Frischluftschneisen zu erhalten, ja sogar auszubauen." Petra Lorenz, Freie Wähler/Für Karlsruhe

Paul Schmidt (AfD)

Geht es nach Paul Schmidt, kann die Stadt das Wohnraumproblem nicht alleine lösen. Es sei unter anderem durch Zuwanderung aus dem Ausland geschaffen. Wichtig sei, dass Bürger bei Neubauprojekten stets mit einbezogen würden. Um Wohnen bezahlbarer zu machen, setzt Schmidt auch auf die städtische "Volkswohnung". Wenn in die Höhe gebaut werde, müsse es zum Stadtbild passen.

"Zusätzliche Wohnungen zu schaffen, heißt nicht, dass Wohnen automatisch günstiger wird. Der grüne Charakter der Stadt muss erhalten bleiben." Paul Schmidt, AfD

Vanessa Schulz (Die PARTEI)

Die Kandidatin der Satirepartei "Die PARTEI" setzt sich unter anderem dafür ein, dass Familien mit Kindern oder Haustieren bessere Chancen auf eine Wohnung haben. Zudem soll der Anteil an bezahlbaren Wohnungen bei Neubaugebieten erhöht werden. Schulz will auch eine städtische Wohnungsbörse im Internet schaffen, in der sowohl kommunale als auch private Angebote gelistet werden.

"Wir brauchen ein verstärktes Leerstandsmanagement, Käufe leerstehender Wohneinheiten aus privater Hand durch kommunale Unternehmen und eine kommunale Wohnungsbörse." Vanessa Schulz, Die PARTEI

Marc Nehlig (parteilos)

Marc Nehlig räumt ein, dass es zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum "leider keinen Masterplan" gebe. Der parteilose Kandidat setzt sich bei Neubauprojekten vor allem für eine stärkere Einbindung von Fachleuten und Bürgern ein. Freie Flächen in der Stadt dürften nicht versiegelt werden, er setze eher auf Außenentwicklung. Neue Wohnbaugebiete sollten auch für Jüngere attraktiv werden, indem zum Beispiel auch Einzelhandel und Bars integriert würden.