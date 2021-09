OB-Wahl Karlsruhe: Digitaler Wahlkampf von vorgestern!

Es ist die letzte Woche vor der Oberbürgermeisterwahl in Karlsruhe. Der Wahlkampf ist in vollem Gange, wegen Corona aber hauptsächlich digital. Was dort passiert, kann man jedoch nicht wirklich Wahlkampf nennen - ein Kommentar.

Wie macht man Wahlkampf in einer Zeit, in der man sich voneinander fernhalten, sich distanzieren soll? Denn normalerweise passiert genau das Gegenteil. Die Innenstadt ist voll mit Wahlkampfständen und die Kandidierenden versuchen mit den Leuten in Kontakt zu kommen und sie für sich zu begeistern. Auch in diesem Jahr gibt es die klassischen Wahlkampftermine noch. Am Freitag und Samstag wollen einige Kandidierende zum Beispiel noch einmal über die Wochenmärkte tingeln und für sich die Werbetrommel rühren. Insgesamt war es aber deutlich ruhiger als sonst. Denn der eigentliche Wahlkampf spielt sich an anderer Stelle ab.

Online auf Stimmenfang

Ein großer Teil des Wahlkampfes findet online statt. Wobei man das, was dort passiert, nicht wirklich Wahlkampf nennen kann. Die Social-Media-Auftritte der Kandidaten und Kandidatinnen sind nämlich noch ganz schön ausbaufähig. Vieles, was die Kandidierenden posten, hat eher den Charme einer Pressemitteilung als eines aufregenden Einblicks hinter die Kulissen der politischen Arbeit. Und die Gelegenheit, die Person hinter dem Kreuz auf dem Wahlzettel zu zeigen, verpassen eigentlich alle.

Sechs Kandidaten und die immergleichen Beiträge

Fast alle posten entweder, welche Termine sie heute so hatten, oder teilen irgendwelche Radio-, Zeitungs- oder Fernsehbeiträge, die über die OB-Wahl berichten. Und wenn es dann doch mal eigene Videos gibt, sehen die Grafiken teilweise aus wie mit Windows 98 zusammengebaut. Ausnahmen findet man da nur selten. Petra Lorenz von den Freien Wählern/Für Karlsruhe zum Beispiel. Die streut wenigstens ab und zu mal einen privaten Post ein und zeigt wie sie ihr Haus mit Weihnachtsdeko schmückt. Das komplette Gegenteil ist dann Paul Schmidt von der AfD. Der hat nämlich mehr oder weniger überhaupt keinen Onlineauftritt. Zwei Bilder auf Instagram, eine Facebook-Seite sucht man vergebens. Auch bei Frank Mentrup (SPD), Sven Weigt (CDU), Vanessa Schulz (Die PARTEI)und Marc Nehlig (parteilos) sieht es nicht viel besser aus.

Aus Followern werden Wähler

Auch wenn man es nur ungern zugibt, aber ein bisschen Influencer-Nachhilfe hätte den Kandidierenden bestimmt nicht geschadet. Denn eines ist klar: Online-Wahlkampf wird immer wichtiger werden. Natürlich brauchen wir keinen künftigen OB, der uns mit Hundefilter im Gesicht sein Wahlprogramm vortanzt. Aber ein bisschen kreativer darf es gerne sein. Denn die Politik ist vielleicht der einzige Bereich, in dem digitale Follower zu realen Stimmen an der Wahlurne werden können. Am Ende gewinnt da, wer am meisten auf sich aufmerksam macht. Und wie das geht, das müssen die Kandidatinnen und Kandidaten in Karlsruhe noch herausfinden.