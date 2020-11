Am 6. Dezember ist Oberbürgermeisterwahl in Karlsruhe. Fünf Kandidatinnen und Kandidaten haben sich bislang öffentlich präsentiert und werben um Stimmen. Aber wie würden sie im Amt handeln? Zum Beispiel, um die Krise am Staatstheater zu lösen.

Je größer die Krise, desto wichtiger ist gute Führung. Wer in Karlsruhe Oberbürgermeister ist, ist auch für das derzeit kriselnde Staatstheater zuständig. Als stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats entscheidet sie oder er an der Seite der baden-württembergischen Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne). Am Theater gab es heftige Kritik am Führungsstil von Intendant Peter Spuhler. Mitarbeiter sollen jahrelang unter Druck gesetzt worden sein. Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs kamen hinzu.

Reporter Mathias Zurawski mit den Stimmen der Kandidatinnen und Kandidaten:

Vanessa Schulz (Die Partei)

Die Kandidatin von Die Partei findet die andauernde Diskussion über das Badische Staatstheater peinlich, auch die drastische Kostensteigerung für den geplanten Umbau auf jetzt über eine halbe Milliarde Euro. Im Streit um den Führungsstil dürfe man die Mitarbeiter nicht ignorieren. Schulz würde als Oberbürgermeisterin die Leitungsstruktur im Theater grundsätzlich verändern hin zu einer Doppelspitze.

"Vielleicht sollte man den Intendanten austauschen, damit wieder Ruhe ins Haus kommt und die Mitarbeiter ihre Arbeit machen können." Vanessa Schulz, Die Partei

Petra Lorenz (Freie Wähler und Für Karlsruhe)

Die Kandidatin würde Intendant Peter Spuhler beurlauben. Schließlich handele es sich um Vorwürfe, die bereits seit langem bekannt sind. Lorenz würde die Situation umfassend prüfen und in Ruhe analysieren. Es gehe darum, beide Seiten zu hören und beide Seiten zu schützen. Mit Hilfe sachkundiger Unterstützung würde Sie nach einem Nachfolger für die Spitze des Staatstheaters suchen.

"Es sind keine Lappalien, die hier zu Tage getreten sind. Deswegen wäre der erste Schritt für mich die Beurlaubung." Petra Lorenz, Freie Wähler

Sven Weigt (CDU und FDP)

Er sei erschrocken angesichts der aktuellen Entwicklungen am Badischen Staatstheater, sagt der Kandidat der CDU und der FDP. Für einen Außenstehenden seien die Vorgänge im Staatstheater nur schwer einzuschätzen. Grundsätzlich handele es sich um eine Organisation, die sich permanent selbst hinterfragen müsse. Er könne sich nicht vorstellen, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der jetzigen Generalintendanz künftig möglich ist.

"Für mich steht das Gespräch mit den Mitarbeitern im Mittelpunkt, um festzulegen, wie und zu welchem Zeitpunkt man aus dieser sehr angespannten Situation herauskommt." Sven Weigt, CDU und FDP

Paul Schmidt (AfD)

Der Kandidat der AfD hält es für notwendig, offener mit allen Beteiligten am Staatstheater zu reden. Zuletzt habe es dort einen Mangel an Transparenz gegeben, kritisiert er. Schmidt hält einen Wechsel der Führung für notwendig. Allerdings wolle er nicht so weit gehen, die ganze Organisation am Staatstheater umzustellen. Schließlich hält er auch Veränderungen im Verwaltungsrat für denkbar: Die Vorsitzende Theresia Bauer (Grüne) genieße aus seiner Sicht nicht mehr das notwendige Vertrauen hat.

"Es ist wie im Sport: wenn etwas nicht funktioniert, dann wird der Trainer gefeuert. In diesem Fall muss eben Herr Spuhler gegen." Paul Schmidt, AfD

Frank Mentrup (SPD und Grüne)

Er müsse intensiver Gespräche mit Beschäftigten am Theater führen, um sich ein Bild zu machen, sagt der amtierende Oberbürgermeister und stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende. Hier räumt Frank Mentrup Fehler ein. Er müsse künftig stärker Wege finden, mehr Informationen auf unterschiedlichen Wegen zu erhalten. Der eingeschlagene Weg mit verschiedenen Maßnahmen soll zunächst fortgesetzt werden. Unter anderen sind Vertrauenspersonen für die Beschäftigten vorgesehen.