Der Wahlausschuss der Stadt Karlsruhe hat sechs Kandidatinnen und Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl am 6. Dezember 2020 offiziell zugelassen. Insgesamt waren neun Bewerbungen beim Wahlamt eingegangen.

Neben Amtsinhaber Frank Mentrup, der für SPD und Grüne antritt, werden am Nikolaustag fünf weitere Namen auf dem Wahlzettel stehen. Sven Weigt wirft seinen Hut für CDU und FDP in den Ring, Petra Lorenz für die Freien Wähler, Paul Schmidt für die AfD, Vanessa Schulz für Die Partei und Marc Nehlig tritt als parteiloser Kandidat an. Drei weitere Bewerbungen erfüllten laut Wahlausschuss nicht die erforderlichen Kriterien.

Bewerber stellen sich SWR Diskussionsrunde

Die Kandidaten sprechen am Donnerstag im Livestream in der Diskussionsrunde des SWR-Studios Karlsruhe über ihre politischen Ziele. Alle Informationen finden Sie unter swr.de/obwahl-karlsruhe. Sollte keiner der Kandidaten am 6. Dezember die absolute Mehrheit erreichen, stehen am 20. Dezember Neuwahlen an.

Los entschied über Position auf Wahlzettel

Auf den amtlichen Stimmzetteln wird Petra Lorenz von den Freien Wählern ganz oben stehen. Weil fünf Bewerber ihre Unterlagen am ersten möglichen Wochenende in den Briefkasten des Wahlamts eingeworfen hatten, musste das Los über die Reihenfolge entscheiden.