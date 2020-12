Die Briefwahl in Karlsruhe ist so beliebt wie noch nie. Für die Oberbürgermeisterwahl am Sonntag haben über 70.500 Bürgerinnen und Bürger einen Antrag auf Briefwahl gestellt. Bei der letzten OB-Wahl 2012 hatten sich nur rund 18.000 Menschen für die Briefwahl entschieden. Insgesamt sind in Karlsruhe 233.000 Personen wahlberechtigt.