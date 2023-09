OB-Wahl in Rastatt: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

Zahlreiche Rastatterinnen und Rastatter waren in die Badner Halle gekommen. Rund 350 Menschen verfolgten die offizielle Vorstellung der drei Männer und zwei Frauen, die den OB-Posten übernehmen wollen. Die Reihen waren gut gefüllt, wenn auch der ein oder andere Platz noch frei war. Auch diese Besucherinnen und Besucher waren da, um sich ein Bild zu machen:

Fünf Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl: Brigitta Lenhard, Unternehmerin und CDU-Fraktionschefin im Rastatter Gemeinderat. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Thomas Hentschel und Monika Müller, Wolfsburger Sozialdezernentin von der SPD, die in Muggensturm aufgewachsen ist. Weitere Kandidaten sind der Rastatter AfD Stadt- und Kreistrat Volker Kek und der aus Rastatt stammende parteilose Betriebswirt Michael Gaska. Dass fünf Kandidaten zur Wahl stehen freut den scheidenden OB Hans Jürgen Pütsch:

10 Minuten Redezeit hatten jeweils die Kandidatinnen und Kandidaten, um sich und ihr Programm vorzustellen. Auf großen Bildschirmen tickte die Uhr rückwärts , für jeden gut sichtbar. Danach stellten sich die fünf noch den Fragen aus den Zuschauerreihen. Und es gibt so einige Themen, die die Rastatter beschäftigt. Zur Sprache kamen Radwege, Klimawandel, nächtliche Beleuchtung Sicherheit, Energiewende oder Digitalisierung. Ein weiteres großes Thema ist die Entwicklung der Innenstadt - wie zum Beispiel für diese Rastatterin

Wer nicht vor Ort in der Badner Halle dabei sein konnte - der konnte die Kandidatenvorstellung live im Internet verfolgen. Der Mitschnitt ist auch weiterhin über die Internetseite der Stadt abrufbar. Ob einer der Kandidaten gestern besonders gepunktet hat, war nicht auszumachen. Dieser Rastatter erwartet ein enges Rennen

Wer die Kandidatinnen und Kandidaten alle zusammen noch einmal persönlich sehen will - bis zur OB Wahl gibt es weitere Vorstellungsrunden in den Stadtteilen. Am 24. September werden dann die Kreuzchen gesetzt.