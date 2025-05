per Mail teilen

Die Pforzheimer wählen an diesem Sonntag einen neuen Oberbürgermeister. Amtsinhaber Peter Boch hat nur einen einzigen Gegenkandidaten. Dieser gilt jedoch als chancenlos.

In Pforzheim mit seinen 135.000 Einwohnern wird am Sonntag der Oberbürgermeister neu gewählt. Große Überraschungen dürfte die Wahl nicht bescheren. Amtsinhaber Peter Boch (CDU) gilt als klarer Favorit. Gegen ihn tritt als unabhängiger Kandidat nur ein Bewerber an: der Pforzheimer Unternehmer Dimitrij Walter (FDP).

Boch hat bei OB-Wahl keine Konkurrenz aus Reihen des Gemeinderats

Weder die AfD noch SPD oder Grüne hatten in Pforzheim einen eigenen Kandidaten ins OB-Rennen geschickt. Die AfD begründete dies mit den Neuwahlen im Bund und der veränderten politischen Landschaft. "In dieser dynamischen Situation ist es im Interesse der Stadt am Sinnvollsten, auf Kontinuität im Amt des Oberbürgermeisters zu setzen", sagte die ehemalige Fraktionsvorsitzende Diana Zimmer. Sie galt als potenzielle Kandidatin, bewarb sich dann aber für ein Bundestagsmandat, das sie auch gewann.

Auch Sozialdemokraten und Grüne wollten ursprünglich gemeinsam einen Kandidaten ins Spiel bringen. Dieser habe jedoch kurzfristig wieder abgesagt, teilte SPD-Sprecherin Annkathrin Wulff vor einigen Wochen mit.

Keine Qual der Wahl: Bei der OB-Wahl in Pforzheim treten nur zwei Kandidaten an. SWR Peter Lauber

Einzelkämpfer Walter tritt in Pforzheim zum zweiten Mal an

Somit bleibt der Pforzheimer Unternehmer Dimitrij Walter der einzige Herausforderer von Amtsinhaber Peter Boch. Der 44 Jahre alte Christdemokrat Boch hatte vor acht Jahren gleich im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht und damit seinen Vorgänger Gert Hager (SPD) aus dem Amt katapultiert. Auch Walter trat damals an und kam auf knapp fünf Prozent. Inzwischen ist er zwar Mitglied der FDP, die Liberalen in Pforzheim unterstützen jedoch Peter Boch.

Ideen von Landesgartenschau bis Hängebrücke

Im Wahlkampf versuchte Rathauschef Boch mit bereits Erreichtem wie dem Ausbau der Kinderbetreuung, der Sanierung der Schulen oder der Lösung der Bäderkrise zu punkten. Auch auf ein verbessertes Sicherheitsgefühl in der Stadt durch einen neuen Kommunalen Ordnungsdienst und die Einführung von "Müllsheriffs" verwies der OB. Die Schaffung weiterer Kitaplätze, der Kampf gegen die Leerstände in der City, die Weiterentwicklung der Smart City durch weitere digitale Angebote - das, so Boch, seien nur einige seiner Schwerpunkte für die nächsten acht Jahre.

Seine Visionen für Pforzheim hat Amtsinhaber Peter Boch in seinem Wahlkampf-Büro mit Legosteinen dargestellt. SWR Peter Lauber

Dimitrij Walter sieht sich als Kandidat der Pforzheimer Migrantinnen und Migranten. Er wolle Brücken bauen und helfen, ungenutzte Potenziale der Multikulti-Gesellschaft zu nutzen. Auch müsse mehr getan werden, um Absolventen der Hochschule in der Stadt zu halten, sagt Walter. Eher utopisch klingt seine Idee einer 1.000 Meter langen Fußgänger-Hängeseilbrücke über das Würmtal - "die längste der Welt". Auch bei dieser Wahl gilt der 44-Jährige als klarer Außenseiter.

Gilt als klarer Außenseiter: OB Bochs einziger Gegenkandidat Dimitrij Walter. SWR Peter Lauber

Kostenlose Würstchen und Getränke im Pforzheimer Rathaus

Die rund 88.000 wahlberechtigten Pforzheimerinnen und Pforzheimer können am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr ihre Stimme abgeben. Das Ergebnis wird ab 18 Uhr im Verbindungstrakt zum Ratssaal und im Ratssaal selbst präsentiert. Für die Bürger gibt es gratis warme Saitenwürste und alkoholfreie Getränke. Mit dem Endergebnis der OB-Wahl wird gegen 19:30 Uhr gerechnet. Alle Zahlen sind auch auf der städtischen Internetseite abrufbar.