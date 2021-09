Innenministerium läßt Kandidaten nicht zu

per Mail teilen

Bei der Landratswahl am 12. Oktober in Rastatt werden nur zwei Kandidaten gegeneinander antreten. Ein dritter Kandidat, der sich beworben hatte, wurde vom baden-württembergischen Innenministerium nicht zur Wahl zugelassen. Schon frühzeitig hatten Kuppenheims Bürgermeister Karsten Mußler und Regionalverbandsdirektor Christian Dusch ihre Bewerbungen eingereicht. In letzter Minute kam noch der Kuppenheimer Tischlermeister Jürgen Erhard hinzu. Das Stuttgarter Innenministerium lehnte seine Bewerbung aber mit Verweis auf die Landkreisordnung ab. Erhard verfüge nicht über die Qualifikation, eine Behörde mit rund 1300 Menschen zu führen. Das aber sei eine der wichtigen Voraussetzungen für das Amt. Der bisherige Rastatter Landrat Toni Huber war im Mai verstorben.