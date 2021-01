Die Bundesanwaltschaft hat die Verfahrensakten und ihre Anträge an den Bundesgerichtshof geschickt. Dort beginnt nun die entscheidende Phase im NSU-Revisionsverfahren.

Weniger als ein Kilometer Entfernung liegt zwischen der Bundesanwaltschaft in der Karlsruher Brauerstraße und dem Bundesgerichtshof in der Herrenstraße. Aktentransporte zwischen den Häusern sind tägliches Geschäft. Und doch hat die Lieferung von heute (Dienstag) einen besonderen Inhalt: Die Akten und Schriftsätze zur Revision im NSU-Prozess. Denn das Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) München gegen Beate Zschäpe und andere Angeklagte ist immer noch nicht rechtskräftig. Die Lieferung ist ein weiterer Zwischenschritt dieses Mammutverfahrens.

Urteilverkündung im Juli 2018

Rückblick: Nach über fünf Jahren Verhandlung fand am 11. Juli 2018 im Münchener Gerichtssaal 101 die mündliche Urteilsverkündung statt. Beate Zschäpe wurde unter anderem wegen Mordes in zehn Fällen zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt; Ralf Wohlleben wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen zu zehn Jahren Haft; Holger G. wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu drei Jahren; Carsten S. wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen zu einer Jugendstrafe von drei Jahren. S. hat seine Revision zurückgezogen und die Strafe bereits angetreten. Alle anderen Angeklagten haben Revision eingelegt. Im Fall von André E. hat auch die Bundesanwaltschaft gegen dessen Teil-Freispruch Revision eingelegt. Die Ankläger hatten 12 Jahre Haft wegen Beihilfe zum Mord beantragt. Das OLG München hatte E. aber nur André E. wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu zwei Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Schriftliches Urteil hat gedauert

Nach der mündlichen Urteilsbegründung hatte das Gericht wegen der langen Prozessdauer rund 90 Wochen Zeit, um das schriftliche Urteil zu verfassen. Diese Frist hat der Senat unter Vorsitz von Manfred Götzl ausgeschöpft. Seit April 2020 liegt das schriftliche Urteil vor. Es ist 3025 Seiten lang. Allein das schriftliche Urteil ist die Basis für das folgende Revisionsverfahren.

Revisionsbegründungen

Nach Zustellung des Urteils haben die Verteidiger der Angeklagten ihre Revisionen begründet, also dargelegt, welche rechtlichen Fehler es aus ihrer Sicht im Urteil gibt. Die Verfahrensakten und Schriftsätze gehen in so einem Fall aber nicht direkt vom Oberlandesgericht zum Bundesgerichtshof. Dorthin gelangen sie erst nach einem „Umweg“, und der führt über die Bundesanwaltschaft.

Bundesanwaltschaft stellt Anträge

Die Bundesanwaltschaft hat in Terrorismusverfahren immer eine Doppelrolle. Im Gerichtssaal vor Ort ist sie die Anklägerin. Im späteren Revisionsverfahren vor dem Bundegerichtshof übernimmt sie dann ebenfalls die Rolle der Staatsanwaltschaft. Sie bekommt zunächst die Verfahrensakten samt Revisionsbegründungen und verfasst dann ihre „Antragsschrift“ für den Bundesgerichtshof. Darin setzt sie sich mit den strittigen Fragen auseinander und beantragt – je nach Ergebnis – das Urteil zu bestätigen, oder es aufzuheben. Der genaue Inhalt ist nicht veröffentlicht. Schaut man sich aber an, was die Ankläger damals im Gerichtssaal beantragt hatten, spricht alles dafür, dass die Bundesanwaltschaft im Fall Zschäpe eine Bestätigung des Münchener Urteils erreichen will. Und im Fall André E. eine Aufhebung. Ihre Anträge schickt die Bundesanwaltschaft schließlich zusammen mit den Akten zum Bundesgerichtshof ein paar Straßen weiter. Genau das ist heute geschehen. Erst jetzt beginnt der BGH also mit seiner Prüfung des NSU-Urteils.

„Revision“ – es geht um Rechtsfragen

Revision heißt: Der BGH überprüft das schriftliche Urteil auf Rechtsfehler. Der Sachverhalt rund um die NSU-Mordanschläge – also das, was aus Sicht des Münchener Gerichts passiert ist – steht fest. Es werden am BGH in Karlsruhe also keine Zeugen gehört und keine weiteren Beweise erhoben. Wie das Gericht in München die Beweise gewürdigt hat, welchem Zeugen es geglaubt hat, und welchem nicht – das kontrolliert der BGH nur eingeschränkt. Denn er hat die Zeugen ja nicht selbst gesehen und befragt.

„Rechtsfragen überprüfen“ bedeutet nicht, dass es nur um bloße Formalia geht. Es geht zum einen um mögliche Fehler im Verfahrensablauf („Verfahrensrüge“). Beispiel: Wenn die Verteidigung im Prozess noch einen weiteren Zeugen hören wollte, das Gericht dies aber abgelehnt hat, kann man dies rügen. Und es geht zum anderen um mögliche Fehler bei der Rechtsanwendung („Sachrüge“). Beispiel: Hat das Gericht Beate Zschäpe zurecht als „Mittäterin“ verurteilt? Oder sind ihre Tatbeiträge im Hintergrund rechtlich nur als „Beihilfe“ zu werten? Der BGH prüft also, ob das Gericht aus dem festgestellten Sachverhalt korrekte rechtliche Schlüsse gezogen hat.

Knackpunkt Mittäterschaft von Zschäpe

Im NSU-Prozess gab es von Anfang an zahlreiche Streitpunkte, die sich nicht alle aufzählen lassen. Ein Knackpunkt im Revisionsverfahren wird auf jeden Fall die Rolle von Beate Zschäpe in Sachen Mittäterschaft sein. Beim Angeklagten André E. bemängelt die Bundesanwaltschaft, dass das OLG München ihn von bestimmten Vorwürfen freigesprochen hat.

Entscheidung bis Ende 2021?

Am Bundesgerichtshof ist der 3. Strafsenat für die NSU-Revision zuständig. Vorsitzender ist Jürgen Schäfer, ein erfahrener Richter in Terrorismusverfahren. Für den Senat steht die Frage an, ob und wann er einen Termin zur Hauptverhandlung im Gerichtssaal anordnet. Apropos Gerichtssaal – in welchem Raum am Ende Platz für alle Verfahrensbeteiligten plus Publikum und Medien wäre, dürfte den BGH-Verantwortlichen noch einiges Kopfzerbrechen bereiten. Etwas Zeit ist aber noch. Die Karlsruher Richterinnen und Richter werden einige Monate brauchen, um sich das umfangreiche Verfahren einzuarbeiten. Eine Entscheidung dürfte dann wohl gegen Ende des Jahres 2021 kommen.