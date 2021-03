An einer angemeldeten Versammlung der NPD am Samstag in Pforzheim zum Jahrestag der Bombardierung der Stadt Pforzheim am 23 Februar 1945 nahmen laut Polizei rund 20 Personen teil. Aufgrund der Versammlung fand eine Gegenveranstaltung der "Initiative gegen Rechts" mit bis zu 200 Teilnehmern statt. Beide Veranstaltungen verliefen nach Polizeiangaben störungsfrei und friedlich.