Flugzeuge gelten statistisch als die sichersten Verkehrsmittel überhaupt. Wenn es allerdings zu Zwischenfällen in der Fliegerei kommt, ist schnelles Eingreifen besonders wichtig. An den Flughäfen kommt es sehr selten zu Notfällen, dennoch müssen die Einsatzkräfte immer einsatzbereit sein. Alle zwei Jahre sind an den Flughäfen sogenannte Notfallübungen vorgeschrieben. Eine solche Übung wurde heute am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in Söllingen abgehalten. Patrick Neumann war für uns dabei:

BmE Notfallübung am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Überall blinkt es rot, die Handys der Einsatzkräfte schlagen Alarm. Das Übungszenario: Ein Flugzeug rollt auf der Landebahn aus. Die Bremsen blockieren, es fängt an, zu brennen. Natürlich wird für die Übung kein echtes Flugzeug in Brand gesetzt. Es gibt eine Attrappe, die mit Gas in Brand gesetzt wird, um den Notfall zu simulieren.

Aus dem Wald kommt das rund 750.000 Euro teure Löschfahrzeug Panther angerast. Es ist groß wie ein Militärpanzer und kann Löschmittel über fünfzig Meter weit schießen. Noch im Fahren beginnt das Auto den Brand am Flugzeug zu löschen. Dann eilen Feuerwehrmänner und Rettungskräfte herbei, bergen Menschen aus der Flugzeugattrappe und löschen kleinere Brandherde. Nach wenigen Minuten ist die Situation unter Kontrolle. Ralph Mussler von der Flughafenfeuerwehr in Söllingen ist zufrieden. Die Übung lief perfekt.

Der Einsatz der rund 30 Feuerwehrleute wird mit Argusaugen von Simon Kennert beobachtet. Er kommt vom baden-württembergischen Verkehrsministerium und beaufsichtigt die Übung. Auch er hat nichts auszusetzen

Uwe Kotzan, Geschäftsführer des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden, nimmt die von der EU vorgeschriebenen Notfallübungen sehr ernst. Die Sicherheit der Fluggäste steht für ihn an erster Stelle.

Übrigens: Auch die Flughafenfeuerwehr leidet unter Nachwuchsmangel. Wer Lust hat, diesen Beruf zu ergreifen, kann sich jederzeit beim Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden melden. Langweilig wird der Job jedenfalls nicht so schnell.

