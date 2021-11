Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in Rheinmünster führt am Mittwoch seine jährliche Notfallübung durch. Das Szenario in diesem Jahr beinhaltet nach Angaben des Flughafens die Brandbekämpfung in einem Frachtflugzeug. Es würden verschiedene Stationen an Brandsimulatoren und Luftfahrzeugattrappen durchgeführt und auch die Rettung von Personen geübt, heißt es in einer Pressemitteilung.