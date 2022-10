Ein Notfallplan für das Auerhuhn im Nationalpark Schwarzwald

per Mail teilen

Das Auerhuhnschutzkonzept im Nationalpark Schwarzwald wird weiter ausgeweitet. Ein sogenannter Notfallplan soll in den kommenden fünf Jahren den Schutz der Tiere verbessern.

Erste Maßnahmen, wie zeitlich begrenzte Wegesperrungen, wurden im Frühsommer schon umgesetzt. Nun sollen auch Pflegeaktionen der Lebensräume verstärkt werden, wie beispielsweise die seit Jahren stattfindende Schliffkopf-Aktion Mitte Oktober.

An Balzplätzen soll Ruhe einkehren

In einer weiteren Maßnahme sollen die Balzplätze der sensiblen Auerhühner beruhigt werden. Das soll Rothirsche in den Bereich locken. Sie halten Heidelbeersträucher kurz und schaffen damit weiteren Lebensraum für die Auerhühner. Solche Wildruhebereiche seien ein neuer Weg im Auerhuhnschutz, so der Nationalpark.

"Auch wenn eine Trendumkehr schwierig scheint, müssen wir alle sinnvollen Maßnahmen ergreifen. So haben wir zumindest die Chance auf eine Stabilisierung der Population."

Waldwege können gesperrt werden

Im Zusammenhang mit den Ruhezonen stehen die traditionellen Balzplätze und auch die bekannten Kükenaufzuchtgebiete im Fokus. Hier kann es jetzt regelmäßig zu zeitlich begrenzten Wegsperrungen kommen, damit die Auerhühner weniger gestört werden. Dabei wird jedes Jahr neu entschieden: Sind im Monitoring erhöhte Balz- oder Brutaktivitäten erkennbar, werden Sperrungen eingerichtet.

In fünf Jahren sollen die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin ausgewertet werden.