Notfallplan für Auerhühner im Schwarzwald

Erste Maßnahmen wie zeitlich begrenzte Wegesperrungen wurden im Frühsommer schon umgesetzt, nun sollen auch Pflegeaktionen der Lebensräume verstärkt werden – wie beispielsweise der seit Jahren stattfindenden Schliffkopf-Aktion Mitte Oktober. In einer weiteren Maßnahme sollen die Balzplätze der sensiblen Auerhühner beruhigt werden. Das soll Rothirsche in den Bereich locken, die halten Heidelbeersträucher kurz und schaffen damit weiteren Lebensraum für die Auerhühner. Solche Wildruhebereiche seien ein neuer Weg im Auerhuhnschutz, so der Nationalpark. In Fünf Jahren sollen die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin ausgewertet werden.

