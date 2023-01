Seniorin verletzt bei Bremsung im Karlsruher Straßenbahntunnel

Bei einer abrupten Bremsung ist eine Seniorin am Mittwoch in einer Stadtbahn in Karlsruhe leicht verletzt worden. Die Bahn war im neuen Straßenbahntunnel unterwegs.

Die Stadtbahn fuhr zwischen den Haltestellen Kronenplatz und Durlacher Tor. Auf der Strecke gilt ein Tempolimit von 60 km/h. Fährt eine Bahn in eine Haltestelle ein, gibt es einen Überwachungspunkt, ab dem eine niedrigere Geschwindigkeit gilt. Laut Polizei hatte der Straßenbahnfahrer diesen Punkt offenbar zu schnell passiert, so dass die Bahn durch die installierte Geschwindigkeitsüberwachung automatisch abrupt abgebremst wurde. Eine 83-jährige Frau stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Ermittlungen sollen weitere technische Daten ausgewertet werden.

