Notaufnahme im alten Rüppurrer "Diak" schließt Ende Mai

Der Schritt war erwartet worden- jetzt ist auch der Zeitpunkt bekannt. Die Vidia Kliniken in Karlsruhe, also der Zusammenschluss der konfessionell geführten Krankenhäuser St. Vincentius und Diakonissen organisieren sich neu und schließen Ende des Monats die alte Notaufnahme in Rüppurr. Für die Notfallversorgung der Vidia Kliniken sind künftig zwei zentrale Notaufnahmen in der Südweststadt zuständig. Dort fassen die Vidia Häuser auch ihre internistischen Abteilungen zusammen. Aus dem alten Diak in Rüppurr wird ein ambulantes Zentrum, in dem es nur noch kleinere Eingriffe geben soll.