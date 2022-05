per Mail teilen

Schlagersänger Tony Marshall hat sich einer Not-Operation unterziehen müssen - deshalb wird das Konzert im Theater Baden-Baden am Samstag kurzfristig abgesagt. Das teilte die Sprecherin der Familie der Deutsche Presse-Agentur am Freitagabend mit. Der Grund für die Operation wurde nicht genannt. Marshall gehe es soweit gut. Ob es einen Nachholtermin geben wird, ist unklar. Tickets können an den bekannten Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.