Seit Tagen sind in Unterstmatt Schneekanonen im Einsatz, um den Skilift öffnen zu können. Die Kosten dafür gehen in die Tausende. Doch: Lohnt sich die Investition auch?

Es ist warm in der Pistenwalze, mit der Heiko Fahrner über den frisch produzierten Schnee rollt. Eine kleine Heizung schützt ihn im Inneren vor der kalten Außentemperatur. Routiniert verteilt er mit dem Fahrzeug die Schneehaufen, die Maschinen in der Nacht hergestellt haben.

SWR-Reporterin Greta Hirsch war in Unterstmatt auf der Piste unterwegs:

Schneekanonen produzieren pures Winterglück

"Jetzt hoffen wir nur, dass nächste Woche nicht der Regeneinbruch kommt", erklärt Fahrner. Zusammen mit seinem Bruder betreibt er die Skilifte in Unterstmatt. Bereits seit Sonntagnachmittag laufen dort fast durchgängig die Schneekanonen.

Im Moment seien die Wetterverhältnisse gut, tagsüber komme man aber wieder in den kritischen Bereich. Im schlechtesten Fall müssten dann die Schneekanonen abgeschaltet werden. Bislang war das zweimal der Fall.

Öffnungszeiten der Skilifte vom 12.01. bis 14.01.2024 Einige Skilifte im Nordschwarzwald öffnen bereits am Freitag für Besucherinnen und Besucher ihre Pisten. Und auch danach werden einige bis auf Weiteres geöffnet bleiben. Seibelseckle:

Freitag von 13.00 bis 23.00 Uhr

Samstag und Sonntag von 9.00 bis 22.00 Uhr Unterstmatt:

Freitag von 12.00 bis 22.00 Uhr

Samstag und Sonntag von 9.00 bis 22.00 Uhr Mehliskopf:

Freitag von 11.00 bis 21.00 Uhr

Samstag und Sonntag von 10.00 bis 21.00 Uhr Hundseck:

Samstag von 9.00 bis 21.00 Uhr

Sonntag von 9.00 bis 18.00 Uhr Kaltenbronn:

nicht geöffnet Ruhestein:

nicht geöffnet

Besser Kunstschnee als gar keinen Schnee

Der erste Schnee zieht bereits interessierte Besucherinnen und Besucher an: In unmittelbarer Nähe des Pistenendes laufen Klaus und Ilse Beckmann aus Karlsruhe spazieren. "Schönes Wetter, Schnee, blauer Himmel, Sonne", zählt der Mann mit Sonnenbrille und grauem Bart auf. "Da kommen winterliche Sportgefühle auf. Fehlen nur noch die Ski." Früher seien sie auch selbst gefahren, erklärt seine Frau und schiebt hinterher: "Aber jetzt nicht mehr." Zwar sei der echte Schnee angenehmer, so ihr Mann. "Aber ehe man gar keinen hat, ist der Kunstschnee natürlich das kleinere Übel."

Klaus und Ilse Beckmann aus Karlsruhe machen einen Ausflug an der Piste in Unterstmatt SWR Greta Hirsch

Über tausend Euro Stromkosten pro Tag

Drei Schneemaschinen seien aktuell im Skigebiet Unterstmatt im Einsatz, bei einer vierten müsse die Platine erneuert werden, so Heiko Fahrner. Zwei weitere, ältere Modelle kämen erst bei niedrigeren Temperaturen zum Einsatz. "Man kann davon ausgehen, dass so ein Tag 1.500 Euro kostet", rechnet er vor. Allein 1.200 Euro davon seien Stromkosten.

Unterstmatt: Hoffen auf gutes Wetter und viele Gäste

Bislang sei die aktuelle Saison bescheiden und auch letztes Jahr sei man mit einem blauen Auge davon gekommen. Trotzdem zeigt sich Fahrner optimistisch: "Ich denke schon, dass viele kommen." Seit Freitagmorgen läuft der Betrieb in Unterstmatt wieder. Bleibt es nachts kalt, wird sich der Schnee auch die nächsten Wochen halten.