Vorbereitungen für Skisaison im Nordschwarzwald laufen

Die Skiliftbetreiber entlang der Schwarzwaldhochstraße im Nordschwarzwald bereiten sich auf die neue Skisaison vor. Bevor Ski- und Snowboardfahrer auf die Anlagen dürfen, wird die Sicherheit kontrolliert.

Der Skilift am Vogelskopf (Kreis Freudenstadt) wird am Dienstagmorgen ganz genau unter die Lupe genommen. TÜV-Prüfer Lukas Scherzinger kontrolliert alle sicherheitsrelevanten Bauteile an der Anlage. Jeder Schaltknopf, die Stützen und auch das Schleppseil werden begutachtet. SWR Reporter Patrick Neumann hat den Sicherheitstechniker dabei begleitet:

Jedes Bauteil am Lift wird kontrolliert

"Alle zwei Jahre kontrollieren wir das Seil nicht nur von außen, sondern auch von innen", sagt Scherzinger. Dafür kommt eine spezielle Messtechnik zum Einsatz. Schleppseil, Stützen und auch die Fundamente sind das ganze Jahr über der Witterung ausgesetzt. "Wir untersuchen deshalb auch, ob sich irgendwo Risse gebildet haben."

Scherzinger ist selbst Skisportler. Er will, dass alle in der Saison sicher die Liftanlagen nutzen können. "Das motiviert mich dazu beizutragen", sagt der Sicherheitstechniker. Der Vogelskopf liegt etwas abseits der Schwarzwald-Hochstraße zwischen Ruhestein und Schliffkopf und zählt zu den steileren Hängen der Region.

Skiliftbetreiber hoffen auf schneereiche Saison

Der Betreiber der Liftanlage am Vogelskopf, Christian Zimmermann, hofft auf eine gute Skisaison. "Wir haben natürlich immer die Hoffnung, dass wir einen guten Winter bekommen", sagt er. Nur eins sollte es nicht geben: "So eine Situation wie im letzten Jahr, wo wir guten Schnee hatten, aber nicht öffnen durften." So ähnlich ergeht es auch Andreas Kern vom Skilift Mehliskopf und Heiko Fahrner aus Unterstmatt.

Das habe ein großes Loch in der Kasse hinterlassen. Der Winter war laut Zimmermann ein schneereicher Winter, der so nur alle zehn Jahre vorkommt. "Das wäre gut gewesen, um ein bisschen Puffer aufzubauen." Da seien einige tausend Euro entgangen. Auch wenn es nur ein Lift sei, die Kosten dafür sind immens: TÜV-Kontrolle, neue Sicherheitstechnik und andere Investitionen sind laufend notwendig.

Christian Zimmermann ist Betreiber vom Lift am Vogelskopf. SWR

Skibetrieb unter Coronaauflagen

Zimmermann kann Ausfälle zum Teil verkraften, denn neben dem Betrieb der Liftanlage hat er noch ein weiteres Standbein. Trotzdem hofft er, dass dieses Jahr wieder viel Schnee kommt und sich die Corona-Bedingungen nicht zu stark aufs Geschäft auswirken. "Wir halten uns natürlich an die geltenden Auflagen, wollen aber auf der anderen Seite auch, dass die Kunden den Besuch genießen können."

Mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Schwarzwaldhochstraße

Der Nordschwarzwald war in der vergangenen Saison während des Lockdowns das Ziel zahlreicher Ausflügler. Immer wieder gab es dort ein Verkehrschaos, Straßen mussten gesperrt werden. Ob die Skigebiete auch mit dem Nahverkehr erreicht werden können, hat SWR Reporter Markus Bender getestet: