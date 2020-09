Die Bundesregierung prüft derzeit, ob für Teile des Nordelsass eine Corona-Reisewarnung ausgesprochen wird. Frankreich hat dort mehrere Regionen zum Risikogebiet erklärt.

Teile der so genannten "Roten Zonen" grenzen an den Raum Rastatt/Karlsruhe/Landau. In Frankreich gelten nun 28 der rund 100 Verwaltungsbezirke als Corona-Risikogebiete. Dort können die Behörden die Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus verschärfen. Beispielsweise gilt im Elsass in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern, also etwa in Hagenau, auch auf der Straße Maskenpflicht.

Ministerium hat Lage im Blick

Das Bundesgesundheitsministerium hat nach Auskunft eines Sprechers die Lage in der Grenzregion ständig im Blick, dazu gehöre auch die Entwicklung der Neuinfektionen in den kommenden Tagen. Falls Deutschland für die Region eine Reisewarnung aussprechen sollte, bedeute das aber nicht automatisch, dass die Grenzen nach Frankreich wieder dicht gemacht würden, hieß es vom Ministerium