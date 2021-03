Endlich mal gute Nachrichten- und die kommen vom Spargelacker. Noch vor Ostern, verspricht der Verband der Süddeutschen Spargel und Erdbeerbauern in Bruchsal, soll es bei uns die ersten Spargel vom Feld geben- also jetzt nicht die beheizte Ware, die hatten wir schon, sondern tatsächlich ganz normal Spargel vom Acker. Das sagt Simon Schuhmacher, Geschäftsführer des Spargelbauernverbandes. Wir haben vor der Sendung mit ihm telefoniert und ihn gefragt: Herr Schuhmacher, das Wochenende war verbreitet kalt und ungemütlich, fühlt sich nicht so an,als ob das bald was spriesst - wie kommt es zu der Prognose?