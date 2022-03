Offizielle Flüchtlingszahlen in der Region noch niedrig

Die Zahl der offiziell registrierten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist in der Region weiter gering. Viele werden jedoch nicht erfasst, weil sie direkt von Freunden oder Verwandten aufgenommen werden. Bei der Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe kommen derzeit täglich rund 50 Personen an und bekommen eine Unterkunft. Als ukrainische Staatsbürger müssen sie jedoch kein Asylverfahren durchlaufen und können dort lediglich wohnen. In Baden-Baden haben sich bisher rund 60 Ukrainer bei der Stadtverwaltung gemeldet, die Stadt Pforzheim weiß von rund 40 Geflüchteten. Die meisten von ihnen haben bereits eine private Unterkunft gefunden bei Freunden und Verwandten. Allein in Karlsruhe leben über 1.100 ukrainische Staatsbürger. Für die kommenden Tage rechnen die Behörden jedoch mit schnell steigenden Flüchtlingszahlen.