Nach dem plötzlichen Tod einer Schülerin aus der Südpfalz vor zwei Tagen erwartet die Staatsanwaltschaft Karlsruhe erste Erkenntnisse zur Todesursache frühestens in einer Woche. Wie ein Sprecher mitteilte, hat die Ermittlungsbehörde eine Obduktion beantragt. Die 13-jährige Schülerin war am vergangenen Montag in einem Schulbus im Kreis Germersheim zusammengebrochen. Sie starb wenig später in einem Karlsruher Krankenhaus. Nach Behördenangaben gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.