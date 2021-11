Der Verwaltungsstab der Stadt Pforzheim hat noch keine Entscheidung zum Weihnachtsmarkt getroffen. Man sei auch mit dem Gesundheitsamt im Gespräch, was auf Kreisebene rechtlich möglich sei, hieß es aus dem Rathaus. Der Anstieg der Inzidenzzahlen sei enorm besorgniserregend, so Oberbürgermeister Peter Boch. Es gehe darum, die richtige Abwägung zwischen der Bedeutung des Weihnachtsmarkts für die Stadtgesellschaft und dem Gesundheitsschutz zu finden, ergänzte der erste Bürgermeister Dirk Büscher. Aus Sicht der Stadtverwaltung wäre eine klare, für alle Gemeinden und Städte geltende verbindliche Linie seitens des Landes zu begrüßen. Eine zunächst für gestern Abend geplante Runde der Stadtspitze mit den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats fand nicht statt. Stattdessen soll das Thema heute im Gemeinderat nicht-öffentlich angesprochen werden. Die 7-Tage-Inzidenz in Pforzheim lag am Montag bei 475,3.